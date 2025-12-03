Haberler

İtalya'da Türkiye Çıkışlı Dev Sahte Ürün Operasyonu: 315 Bin Lüks Ürün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalyan Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'den yola çıkan 315 binden fazla sahte lüks ürün içeren bir sevkiyatı Trieste Limanı'nda durdurdu. Ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro olarak belirlendi. Olayla ilgili yasal işlemler başlatıldı.

(ANKARA)- İtalyan Gümrük Muhafaza ekipleri ve Mali Polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 315 binden fazla sahte lüks ürüne el konuldu. Türkiye'den yola çıktığı tespit edilen sevkiyatta ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

İtalya'nın Trieste Limanı'nda Tekirdağ'dan yola çıkan ve nihai varış noktası Polonya'nın başkenti Varşova olan bir sahte ürün sevkiyatı yakalandı. Liman sahasında yürütülen risk analizleri sonucunda tespit edilen ürünler, gümrük muhafaza ekiplerinin takibine takıldı. Şüphe üzerine durdurulan Türkiye plakalı bir tırda yapılan aramalarda; Chanel, Burberry, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton ve Gucci gibi ünlü markaların logolarını taşıyan on binlerce giyim ve aksesuar ürünü bulundu. Yerel basına yansıyan haberlerde, söz konusu ürünlerin sahte olduğunun uzman teknisyenler tarafından doğrulandığı ifade edildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 millyon euro olduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak Polonyalı bir şirketin temsilcisi hakkında "sahte markalı ürünlerin ülkeye sokulması ve ticareti" suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, olayın ardından bir açıklama yaparak "bu tür suçların sahte ürün pazarını genişlettiğini ve ciddi bir suç teşkil ettiğini, bu konuda insanların bilinçli davranması gerektiğini" dile getirdi. Operasyon kapsamında, sahte ürünlerin yanı sıra ele geçirilen 14 adet orijinal ürünün ise hayır kurumlarına bağışlanacağı öğrenildi.

Trieste Limanı'nda yaşananlar ilk değil

Trieste Limanı, son iki yılda ele geçirilen toplamda yaklaşık iki milyon sahte ürünle, yasa dışı ticaretin engellenmesinde kritik bir nokta haline geldi. Verilere göre Trieste, sahte ürünlerin en çok yakalandığı limanlardan biri oldu.

Olayların ardından İtalya'da uzmanlar, "sahteciliğin yalnızca fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda yasal işletmelere zarar vererek doğrudan ekonomik kayıplara yol açtığını" ifade ederek, "sahte ürün kullanmama" çağrısında bulundu. Ayrıca, "orijinal olmayan ürünlerin toksik maddeler içerebileceği ve tüketici sağlığı için ciddi riskler oluşturabileceği" uyarısı yapıldı.

Kaynak: ANKA / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
İlber Ortaylı: İnsanlar aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıf çok fena öder

''Aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıflar çok fena öder''
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti
Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü
Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Sabah yolda yürüyen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
İbrahim Selim'den yeni aşk bombası! Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı

Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.