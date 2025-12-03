İtalya'da Türkiye Çıkışlı Dev Sahte Ürün Operasyonu: 315 Bin Lüks Ürün Ele Geçirildi

(ANKARA)- İtalyan Gümrük Muhafaza ekipleri ve Mali Polis tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 315 binden fazla sahte lüks ürüne el konuldu. Türkiye'den yola çıktığı tespit edilen sevkiyatta ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

İtalya'nın Trieste Limanı'nda Tekirdağ'dan yola çıkan ve nihai varış noktası Polonya'nın başkenti Varşova olan bir sahte ürün sevkiyatı yakalandı. Liman sahasında yürütülen risk analizleri sonucunda tespit edilen ürünler, gümrük muhafaza ekiplerinin takibine takıldı. Şüphe üzerine durdurulan Türkiye plakalı bir tırda yapılan aramalarda; Chanel, Burberry, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton ve Gucci gibi ünlü markaların logolarını taşıyan on binlerce giyim ve aksesuar ürünü bulundu. Yerel basına yansıyan haberlerde, söz konusu ürünlerin sahte olduğunun uzman teknisyenler tarafından doğrulandığı ifade edildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 millyon euro olduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak Polonyalı bir şirketin temsilcisi hakkında "sahte markalı ürünlerin ülkeye sokulması ve ticareti" suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, olayın ardından bir açıklama yaparak "bu tür suçların sahte ürün pazarını genişlettiğini ve ciddi bir suç teşkil ettiğini, bu konuda insanların bilinçli davranması gerektiğini" dile getirdi. Operasyon kapsamında, sahte ürünlerin yanı sıra ele geçirilen 14 adet orijinal ürünün ise hayır kurumlarına bağışlanacağı öğrenildi.

Trieste Limanı'nda yaşananlar ilk değil

Trieste Limanı, son iki yılda ele geçirilen toplamda yaklaşık iki milyon sahte ürünle, yasa dışı ticaretin engellenmesinde kritik bir nokta haline geldi. Verilere göre Trieste, sahte ürünlerin en çok yakalandığı limanlardan biri oldu.

Olayların ardından İtalya'da uzmanlar, "sahteciliğin yalnızca fikri mülkiyet haklarını ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda yasal işletmelere zarar vererek doğrudan ekonomik kayıplara yol açtığını" ifade ederek, "sahte ürün kullanmama" çağrısında bulundu. Ayrıca, "orijinal olmayan ürünlerin toksik maddeler içerebileceği ve tüketici sağlığı için ciddi riskler oluşturabileceği" uyarısı yapıldı.