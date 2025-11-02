İtalya'da Çığ Felaketi: 5 Kayıp

İTALYA'nın kuzeyindeki Alp Dağları'nda çığ düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya basını, ülkenin kuzeyindeki Alto Adige Bölgesi'nden geçen Alp Dağları'nın Ortles mevkisinde dün akşamüstü çığ düştüğünü duyurdu. Çığ düştüğü sırada dağda bulunan Alman kayakçı grubunun etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Dağda bu sabah saatlerinde çığ düşen yamaçta yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi.