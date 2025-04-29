İspanya ve Portekiz'deki Elektrik Kesintisi Giderildi

İSPANYA ve Portekiz'de 20 saatten fazla devam eden elektrik kesintisinin büyük ölçüde giderildiği belirtildi.

İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu kaydedildi.

Portekiz medyasındaki haberlere göre, elektrik şirketi E-Redes gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini duyurdu. Ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını belirten şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti.