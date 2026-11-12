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İspanya'da 14 yılın ilk genel grevinde en az 75 kişi gözaltına alındı

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İspanya'da 14 yılın ilk genel grevinde en az 75 kişi gözaltına alındı
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İspanya'da konut krizi ve yüksek yaşam maliyetlerine karşı düzenlenen genel grevde yüz binlerce kişi protesto yaptı. İki büyük sendikanın düzenlediği 14 yılın ilk genel grevinde polisle çatışmalarda en az 75 kişi gözaltına alındı.

İspanya'da konut krizi ve yüksek yaşam maliyetlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen genel grevde en az 75 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İspanya'da düzenlenen genel grevde yüz binlerce kişi yüksek kiraları ve yaşam maliyetlerini protesto etti. Bazı gruplarla polis arasında çıkan çatışmalarda en az 75 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ülkenin iki büyük sendikası tarafından dün düzenlenen 14 yılın ilk genel grevinin, Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok kentte hayatı olumsuz etkilediği aktarıldı. Başkent Madrid'de yaklaşık 120 bin, Barselona'da ise 55 bin kişinin gösterilere katıldığı ifade edildi.

Özellikle Barselona'da maskeli grupların mağazalara zarar vermesi, çöp konteynerlerini ateşe vermesi ve polisle çatışması üzerine güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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