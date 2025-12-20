Haberler

Eski Pakistan Başbakanı Han ile eşine 17'şer yıl hapis cezası

Eski Pakistan Başbakanı Han ile eşine 17'şer yıl hapis cezası
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi Büşra Bibi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden alınan hediyelerle ilgili yolsuzluk davasında 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İddialara göre, 285 bin dolarlık mücevher seti sadece 10 bin dolara temin edildi.

ESKİ Pakistan Başbakanı İmran Han ile eşi Büşra Bibi'ye yolsuzluk davasında 17'şer yıl hapis cezası verildi.

Pakistan'da 2023'ten beri tutuklu olan eski Başbakan İmran Han ile eşi Büşra Bibi, 2021 yılındaki resmi ziyarette Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verilen mücevher takımının, gerçek değerinin çok altında bir bedelle 'Toshakhana' biriminden temin edilmesine ilişkin davada 17'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pakistan'da üst düzey yetkililere sunulan ve ilk olarak 'Toshakhana' birimine teslim edilen hediyeler, istenildiği takdirde bedeli ödenerek satın alınabiliyor. Davada, Han'ın 285 bin dolar değerindeki mücevher setini sadece 10 bin dolara aldığı iddia edilmişti.

İmran Han ve eşi, hapis cezasının yanı sıra yaklaşık 60 bin dolar para cezasına da mahkum edilirken, Han'ın bu davadaki hapis cezasının, başka bir yolsuzluk davasındaki cezasının sona ermesinden sonra başlayacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
title