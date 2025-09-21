Haberler

H-1B Vizesi Yenileme Ücretleri İptal Edildi

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, H-1B çalışma vizesi sahiplerinin yenileme işlemlerinde 100 bin dolarlık başvuru ücretinin alınmayacağını duyurdu. Ücretin yeni başvurularda geçerli olduğu belirtildi.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 'H-1B' çalışma vizesine sahip olanların yenileme işlemlerinde 100 bin dolarlık başvuru ücretinin alınmayacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'H-1B' çalışma vizelerinin yükseltilen başvuru ücretine ilişkin açıklamada bulundu. Vize için belirlenen 100 bin dolarlık ödemenin yıllık değil, tek seferlik olacağını kaydeden Leavitt, "Halihazırda H-1B vizesine sahip olup da anlık olarak ülke dışında bulunanlar, yeniden girişlerde 100 bin dolar ödemeyecek" ifadesini kullandı.

Leavitt, ücret düzenlemesinin yenilenen vizeleri kapsamayacağını, 100 bin doların sadece yeni başvurularda alınacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
