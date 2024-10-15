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Google, Yapay Zeka Veri Merkezleri için Nükleer Reaktör Kullanacak

Google, Yapay Zeka Veri Merkezleri için Nükleer Reaktör Kullanacak
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Google, yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla küçük nükleer reaktörler kullanmak için Kairos Power ile anlaştı. İlk reaktörün 2030 yılında devreye girmesi bekleniyor.

Teknoloji devi Google, yapay zeka veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için küçük nükleer reaktörler kullanacak.

Şirket, bunun için Kairos Power isimli bir firmayla anlaşma imzaladı.

Anlaşma ilk reaktörün 2030 yılına kadar, diğerlerinin ise 2035 yılına kadar kullanıma girmesini öngörüyor.

İki şirket anlaşmanın maliyetini ya da nükleer santrallerin nerede kurulacağını açıklamadı.

Google'un enerji ve iklimden sorumlu yöneticisi Michael Terrell, yapay zeka teknolojilerini desteklemek için yeni elektrik kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Terrell "Bu anlaşma enerji ihtiyaçlarının temiz ve güvenilir şekilde karşılanması için yeni teknolojileri hızlandırmamızı ve yapay zekanın potansiyelinin herkese açılmasını sağlıyor" dedi.

Kairos Power, geleneksel nükleer santrallerin aksine soğutmada su yerine erimiş florür tuzu kullanan daha küçük reaktörler konusunda uzman.

Amerikalı yetkililer geçen yıl Kairos'a verdikleri izin ile 50 yıl aradan sonra ilk kez yeni teknolojiyle bir nükleer reaktör kurulmasının yolunu açtı.

Şirket Temmuz ayında örnek bir reaktörün çalışmalarına Tennessee eyaletinde başladı.

Google ve Kairos Power'ın imzaladığı anlaşma kapsamında kurulacak reaktörlerin ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu ve yerel otoriteler tarafından onaylanması gerekecek.

Teknoloji şirketleri yapay zeka veri merkezlerinin ihtiyaç duydğu enerjiyi sağlamak için nükleer enerjiyi tercih ediyor.

Nükleer santraller karbon emisyonu düşük olduğu ve 24 saat elektrik üretebildiği için tercih ediliyor.

Ancak, nükleer enejiyi eleştirenler risklerine ve radyoaktif atıklara dikkat çekiyor.

Microsoft eylül ayında, 1979 yılında Amerika'nın en kötü nükleer kazasının yaşandığı Three Mile Island enerji santralinde operasyonları tekrar başlatmak için bir anlaşma imzaladı.

Amazon, mart ayında Pennsylvania eyaletinde nükleer enerji ile desteklenen bir veri merkezi satın alacağını duyurdu.

Rystad Enerji araştırma şirketinden Somnath Kansabanik "Google'un Kairos Power ile iş birliği, teknolojinin nükleer enerjiyi benimseminde bir büyük adım daha" yorumunu yaptı.

BBC

Yapay Zeka Teknoloji Ekonomi Google Enerji Dünya

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