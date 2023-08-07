Filipinler Devlet Başkanı, Çin Sahil Güvenlik Gemisinin Tehlikeli Manevrasını Kınadı

Filipinler Devlet Başkanı Bongbong Marcos, Güney Çin Denizi'nde Çin Sahil Güvenlik gemisinin, daha küçük bir Filipinler Sahil Güvenlik (PCG) gemisine tehlikeli manevra yapması ve tazyikli su atması olayının ardından açıklama yaptı. Marcos, "Egemenliğimizi savunmaya devam ediyoruz" dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemilerinin karıştığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin'e ait geminin tehlikeli manevrası ve yasa dışı şekilde tazyikli su atması konusunda nasıl yanıt vereceğimize dair bir komuta konferansı yapacağız. Egemenliğimizi savunmaya devam ediyoruz. Tüm bu zorluklar karşısında ve özellikle uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) ile tutarlı olarak toprak haklarımızı savunmaya devam ediyoruz. Bu her zaman bizim duruşumuz olmuştur. Ancak yine de Çin hükümeti, Başkan Şi ve Pekin ile iletişimimizi sürdürmek zorundayız. Onlarla iletişim kurmaya devam etmeliyiz çünkü gerçekten bir sonuca varmamız gerekiyor" diye konuştu.

Filipinler Sahil Güvenliği, Çin'i Filipinlerin münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığındaki egemenlik haklarına saygı gösterme, seyrüsefer özgürlüğünü engellemekten kaçınma ve olaya karışan kişilere karşı uygun adımları atma çağrısında bulunmuştu.