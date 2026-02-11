ABD Havacılık İdaresi: El Paso Hava Sahası Kısıtlaması Kaldırıldı, Ticari Havacılığa Tehdit Yok
ABD Federal Havacılık İdaresi, El Paso kentindeki hava sahasının geçici kapatılması kararını kaldırdı. FAA, ticari havacılık için herhangi bir tehdidin olmadığını belirtti.
(ANKARA) - ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Teksas eyaletinin El Paso kentinde hava sahasına getirilen geçici kapatma kararının kaldırıldığını duyurdu.
ABD basınına göre ABD - Meksika sınırında bazı Meksika kartellerinin dron uçurması sonucu getirilen yasak, durumun kontrol altına alınmasından sonra kaldırıldı.