Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek Oturumu'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka' başlıklı oturuma katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka' başlıklı oturuma katıldı.

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Johannesburg'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ikinci ve son gününde, 'Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka' başlıklı oturuma katıldı. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen oturumda, katılımcılara hitap etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Titanic faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata alıcı buldu

Faciadan kurtulan saate rekor fiyat: 99 milyon TL
Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü

Obez ailenin işkencesi! Korku evinden bir deri bir kemik çıktı
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Son bilgiyi babası verdi! Soruşturmayla ilgili çarpıcı gelişme
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Fenerbahçe'ye Samsunspor'dan tanıdık transfer

Fenerbahçe'ye Samsun'dan tanıdık transfer
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ölüm tehdidi aldığını açıkladı

O takımın taraftarları tarafından ölümle tehdit ediliyor
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
Gustavo Petro'dan 'darbe' iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu

Ülkenin lideri ABD'yi açık açık uyardı: Savaş çıkar
İç çamaşırında kaçak papağanlarla sınırı geçmeye çalıştı

Hayrete düşüren kaçakçılık: Papağanlar iç çamaşırından çıktı
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz

Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.