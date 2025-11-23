Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek Oturumu'na katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka' başlıklı oturuma katıldı.

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Johannesburg'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ikinci ve son gününde, 'Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka' başlıklı oturuma katıldı. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen oturumda, katılımcılara hitap etti.