Cem Özdemir: Yeşiller Partisi Teknolojiye Açık Bir Çizgi İzleyecek

Haber: İlhan BABA

(HANNOVER) – Yeşiller Partisi Baden-württemberg Eyaleti başbakan adayı Cem Özdemir, partisini teknolojiye açık, ilerici ve radikal sloganlardan uzak bir çizgide konumlandırmak istediğini belirtti.

Özdemir, Hannover'de düzenlenen Yeşiller Parti Kongresi'nde delegelere hitaben yaptığı konuşmada, "Bu parti her zaman bir ilerleme partisiydi. Bunu göstermeliyiz" dedi.

Federal Meclis'teki Yeşiller'in, hükümetten 2035 yılına kadar benzinli araç üretiminin durdurulacağına dair net bir taahhüt beklediğini hatırlatan Özdemir, otomobil sektöründe içten yanmalı motorların yasaklanmasının ertelenmesine açık olduğunu belirtti. Özdemir, Baden-Württemberg Eyaletinin Almanya'nın önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Artan fiyatlar konusunda vatandaşların kaygılarını anladığını ifade eden Özdemir, "Burada konuşma ya da düşünme yasakları yok" diyerek şeffaf bir iletişim vaadinde bulundu. Suçlulara ve kuralları çiğneyenlere yönelik tavrını netleştiren Özdemir, "Suçlulara benden indirim yok, kültürel indirim de yok. Özgür yaşam tarzını ortadan kaldırmak isteyen herkesin karşısında olacağım" dedi.

Tartışma kültürüne dair görüşlerini otomobiller üzerinden örneklendiren Özdemir, "Bir Daimler, motor olmadan ne kadar güzel görünürse görünsün, gövde tek başına bir şey hareket ettiremez" ifadelerini kullandı.

Partililere de uyarıda bulunan Özdemir, "Seçmeni radikal söylemlerle veya hayal ürünü sloganlarla kazanamazsınız" dedi. Kendi partisinin zaman zaman hatalar yaptığını kabul eden Özdemir, "Bazen gerçekten çok kızıyorum ama fikir tartışmaları her zaman değerliydi" diyerek, parti içi farklı görüşlere açık olduğunu ve seçim kampanyasında bu çizgisini sürdüreceğini vurguladı.