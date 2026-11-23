Ailesinin mücevher şirketini küresel ölçekte lüks mücevher markasına dönüşmesine yardımcı olan İtalyan mücevherci Paolo Bulgari, 89 yaşında Roma'da hayatını kaybetti. İtalyan medyasına göre ailesi, ölüm haberini bir mesajla duyurdu. Aile, mesajında Bulgari'yi "çağımızın en büyük mücevheratçısı" olarak andı. Paolo Bulgari, 1984'ten beri Bvlgari Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanıydı ve mücevherleri Hollywood yıldızları ve Galler Prensesi Diana da dahil olmak üzere kraliyet ailesi üyeleri tarafından kullanıldı. Bvlgari şirketi Bulgari'yi "gerçek bir yaratıcı ruh" olarak andığı mesajında, eserlerinin "gelecek nesillere ilham vermeye devam edeceğini" söyledi. Bvlgari'nin doğuşu1937'de Roma'da doğan Bulgari, Yunanistan'ın Epir bölgesinden gümüş ustası Sotirios Voulgaris'in torunuydu. Bulgari şirketi ise 19. yüzyılın sonunda İtalya'da kuruldu. Dede Voulgaris Yunanistan'dan İtalya'ya yerleştikten sonra ve ismini İtalyanca'da Bulgari olarak değiştirerek Roma'da bir dükkan açtı. Hukuk eğitimi aldıktan sonra 1960 yılında aile şirketine katılan Paolo, değerli taşlar konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri haline geldi. Kardeşi Nicola ve yeğeni Francesco Trapani ile birlikte çalışan Bulgari, Romalı kuyumcuyu küresel bir lüks markaya dönüştürmeye yardımcı oldu. Şirketin amiral gemisi ise isimdeki U yerine klasik latince V harfini kullanan BVLGARI oldu.

Bulgari ailesi, Parisli mücevher evlerinin benimsediği narin estetikten kendilerini ayırmak için cesur değerli taşları, sarı altını, cömert oranları ve beklenmedik renk kombinasyonlarını tercih etti.Şirket, lüks pazarlara girdi ve mücevheratın ötesine geçerek saat, parfüm, deri ürünleri ve otelcilik sektörlerine de çeşitlendi.Bvlgari şirketi sosyal medyada yaptığı paylaşımda Bulgari'nin katkısını şöyle anlattı: "Paolo Bulgari, 1960 yılında babasıyla iş birliğine başladı ve dünyanın önde gelen uzmanlarından biri haline geldiği değerli taşlar konusundaki bilgisini geliştirerek, Bvlgari stilinin temelinde yer alan duyarlılığı ve estetik anlayışını rafine etti.""Mesleğine ve genç tasarımcıların yeteneklerini geliştirmeye yüreğini koydu ve mücevher dünyasında silinmez bir iz bıraktı.""Teşekkür ederiz Sayın Paolo, yaratıcı ilhamın parlak bir ışığı olarak bıraktığınız miras, gelecek nesillere ilham vermeye devam edecektir."

Şirketin paylaşımında Paolo Bulgari'den bir alıntı da yer alıyor: "Her şey ilham kaynağı olabilir. Yaratıcılıkta kural yoktur. Asla."Markanın ünlü müşterileri arasında Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Sophie Loren, Anne Hathaway, Zendaya ve Rihanna yer alıyor.2011 yılında aile, çoğunluk hisselerini Fransız lüks grubu LVMH'ye yaklaşık 3,7 milyar euro değerinde bir anlaşmayla sattı.2019'da eşiyle birlikte, Roma'nın banliyölerindeki dezavantajlı mahallelerde yaşayan gençlere eğitim ve meslek eğitimi yoluyla destek olmak amacıyla Paolo Bulgari Vakfı'nı kurdu.Cenaze töreni 23 Kasım Pazartesi günü Roma'daki Santa Croce in Gerusalemme Bazilikası'nda yapılacak.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .