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Bu da Dubai suyu! Şişesi 3 bin TL'den satılıyor

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Dubai'deki lüks restoranlarda 24 ayar altın içeren şişe sular 3 bin TL'ye satılıyor. Fiyatıyla gündem olan suyun yaşlanma karşıtı olduğu ve stresi önlediği öne sürülüyor.

Dubai çikolatasının ardından şimdi de altın içeren su çılgınlığı başladı. Dubai'deki lüks restoranlarda 24 ayar altın içeren şişe sular satılmaya başladı. Bir şişe suyun fiyatı 3 bin TL...

Bu da Dubai suyu! Şişesi 3 bin TL'den satılıyor

YAŞLANMAYI GECİKTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Vücut tarafından sindirilen altın parçalarının kana karıştığı ve yaşlanmayı geciktirdiği öne sürülüyor. Bununla beraber 3 bin TL'lik suyun stresi azalttığı savunuluyor.

Bu da Dubai suyu! Şişesi 3 bin TL'den satılıyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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