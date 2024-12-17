Bu da Dubai suyu! Şişesi 3 bin TL'den satılıyor
Dubai'deki lüks restoranlarda 24 ayar altın içeren şişe sular 3 bin TL'ye satılıyor. Fiyatıyla gündem olan suyun yaşlanma karşıtı olduğu ve stresi önlediği öne sürülüyor.
Dubai çikolatasının ardından şimdi de altın içeren su çılgınlığı başladı. Dubai'deki lüks restoranlarda 24 ayar altın içeren şişe sular satılmaya başladı. Bir şişe suyun fiyatı 3 bin TL...
YAŞLANMAYI GECİKTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR
Vücut tarafından sindirilen altın parçalarının kana karıştığı ve yaşlanmayı geciktirdiği öne sürülüyor. Bununla beraber 3 bin TL'lik suyun stresi azalttığı savunuluyor.
Kaynak: Haberler.com / Dünya