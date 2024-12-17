Bu da Dubai suyu! Şişesi 3 bin TL'den satılıyor

Dubai çikolatasının ardından şimdi de altın içeren su çılgınlığı başladı. Dubai'deki lüks restoranlarda 24 ayar altın içeren şişe sular satılmaya başladı. Bir şişe suyun fiyatı 3 bin TL...

YAŞLANMAYI GECİKTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Vücut tarafından sindirilen altın parçalarının kana karıştığı ve yaşlanmayı geciktirdiği öne sürülüyor. Bununla beraber 3 bin TL'lik suyun stresi azalttığı savunuluyor.