Birleşik Krallık'a Göçte Çarpıcı Düşüş: 2024'te Yüzde 50 Azaldı

BİRLEŞİK Krallık'a göç edenlerin sayısının 2024'te, bir önceki yıla göre yarı yarıya azaldığı açıklandı.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) bugün yayınladığı verilere göre, Birleşik Krallık'a 2023'te 860 bin olan göç sayısı, 2024'te 431 bine kadar geriledi. ONS açıklamasında, göçü azaltmaya yönelik kural değişiklikleri sonrası çalışma ve öğrenci vizeleriyle gelen kişi sayısının düştüğünü duyurdu.