Bender Abbas Limanı'ndaki Gümrük Faaliyetleri Yeniden Başladı

İRAN'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın ardından durdurulan gümrük faaliyetlerinin yeniden başladığı duyuruldu.

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki dünkü patlamadan sonra çıkan yangının büyük oranda söndürülmesiyle yangını kontrol altına almak için alınan tedbirlerle eş zamanlı olarak limandaki gümrük faaliyetlerinin başladığı bildirildi.