Belçika'da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı
Belçika'da ulusal demir yolu şirketi SNCB'nin çalışanları, hükümetin yapmayı planladığı değişikliklere karşı 5 gün sürecek bir grev başlattı. Grev nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal olurken, yolculara alternatif seferlerin takip edilmesi tavsiye ediliyor.

BELÇİKA'da ulusal demir yolu şirketi SNCB çalışanlarının, 5 gün sürecek greve çıktığı bildirildi.

Belçika'da demir yolu çalışanları, çeşitli sendikaların çağrısıyla hükümetin ulusal demir yolu şirketi SNCB'nin yapısında ve çalışanların statülerinde yapmayı planladığı değişikliklere karşı greve gitti. 30 Ocak'taki son tren seferine kadar devam edecek olan grev nedeniyle ülke genelinde çok sayıda tren seferinin iptal edildiği belirtildi. SNCB, demir yolunu kullanacak yolculara tren seferlerinin durumunu ve alternatif seferleri resmi internet sitelerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
