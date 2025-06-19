Belçika'da Grev Nedeniyle Havalimanı Seferleri İptal!

Belçika'da Grev Nedeniyle Havalimanı Seferleri İptal!
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Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında, 25 Haziran'da gerçekleştirilecek grev nedeniyle tüm gidiş seferleri iptal edildi. Havalimanı yönetimleri, güvenlik hizmetleri sunan personelin greve katılacağını duyurdu.

BELÇİKA'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların grevi nedeniyle 25 Haziran'da gidiş yönlü planlanan bütün seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Charleroi Havalimanı yönetimi, 25 Haziran Çarşamba günü ülke genelinde grev yapılacağını, bu yüzden operasyonların güvenli biçimde yürütülmesini sağlayacak yeterli personelin olmayacağını duyurdu. Açıklamada, bu tarihte Charleroi Havalimanı'ndan geliş ve gidiş yönlü planlanan bütün uçuşların iptal edildiği, hava yolu şirketlerinin yolcularla yeniden rezervasyon veya geri ödeme için temasa geçeceği aktarıldı.

Brüksel Havalimanı yönetimi de 25 Haziran Çarşamba günü yapılacak ulusal greve güvenlik hizmetleri sağlayan personelin de katılacağını, bu nedenle operasyonlarda aksamaların beklendiğini belirtti. Açıklamada, 25 Haziran'da gidiş yönlü uçuş yapılmamasına karar verildiği, firmaların yolcuları seçenekleri hakkında doğrudan bilgilendireceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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