Bangladeş'te Tekstil Fabrikasında Yangın: 16 Ölü
Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan binada çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtti.
BANGLADEŞ'te, tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada yerel saatle 11.30 sıralarında yangın çıktığı bildirildi. Yangında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya