Bakan Uraloğlu, Belçika'da

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu açılış etkinliğine katıldı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği tarafından Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu'nda, Orta Koridor'un artan stratejik önemini değerlendirdik. Bugün Orta Koridor, Türkiye için bir ulaştırma güzergahının ötesinde; Avrupa'nın kesintisiz yük akışı, tedarik güvenliği ve ekonomik dayanıklılığı açısından stratejik bir gereklilik haline gelmiştir. Demir yollarından limanlara, lojistik merkezlerden sınır geçişlerine kadar uzanan yatırımlarımız sayesinde ülkemiz, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın en güçlü halkalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Orta Koridor'un kapasitesini artıracak projelerimizle bölgelerimizi birbirine bağlayan, ticaretin sürekliliğini destekleyen ve küresel tedarik zincirlerini güçlendiren adımlar atmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı