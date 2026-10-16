Haberler

Bakan Bayraktar, Moskova'da Novak ile nükleer ve hidrokarbon alanlarını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar, Moskova'da Novak ile nükleer ve hidrokarbon alanlarını görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile bir araya geldi. Görüşmede nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarındaki yeni iş birliği imkanları değerlendirildi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında bulunduğu Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Enerji Haftası marjında Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Alexander Novak ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde mevcut projelerimizin ilerleyişini ele alırken nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarındaki yeni iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik. Rusya ile olan enerji ortaklığımızı; karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte şekillendirme iradesi üzerine kurulu biçimde geliştirme kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu

İstanbul'da kayıp alarmı sürüyor! Bir kişiden iyi haber geldi
Yıl sonu için beklentiler değişti! Enflasyon ve dolarda son tahmin

Yıl sonu için beklentiler değişti! Enflasyon ve dolarda son tahmin
33 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! Banka hesabı ve GSM hattı toplayıp para nakletmişler

Siber polisinden ortak çalışma! Parayı böyle nakletmişler
Saçının marifetine bakın! Köylüler sıraya girdi

Yok böyle girişimcilik! Bu saçların marifetini duyan şaşıp kalıyor
İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi

İnfial yaratan görüntü! Kocasından intikam almak için yaptığına bakın
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir

Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle...
Mesleği artık bu oldu: Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor

Göbeğini şişirdikçe milyonlar kazanıyor