Bakan Bayraktar, Moskova'da Novak ile nükleer ve hidrokarbon alanlarını görüştü

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında bulunduğu Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Enerji Haftası marjında Rusya Başbakan Yardımcısı Sayın Alexander Novak ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde mevcut projelerimizin ilerleyişini ele alırken nükleer enerji ve hidrokarbon alanlarındaki yeni iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik. Rusya ile olan enerji ortaklığımızı; karşılıklı güven, uzun vadeli stratejik vizyon ve bölgesel istikrarı birlikte şekillendirme iradesi üzerine kurulu biçimde geliştirme kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı