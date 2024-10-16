Bakan Bayraktar, Çin'in SPIC Enerji Firması ile Görüşme Gerçekleştirdi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Çin'de enerji firması SPIC'in Başkanı Liu Mingsheng ve heyeti ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar görüşme hakkında, "Pekin'de Çin'in en büyük enerji firmalarından SPIC'in Başkanı Sayın Liu Mingsheng ve heyeti ile de bir araya geldik. Şirketin ülkemizde halihazırda devam eden yatırımları ile ülkemizin nükleer ve yenilenebilir enerji planlarına ilişkin iş birliği imkanlarını ele aldık" açıklamasını yaptı.