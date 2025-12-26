Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Nahles: "Almanya'da İşsizlerin İş Bulma Şansı Tarihin En Düşük Seviyesinde"

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, ülkede işsizler için iş bulma ihtimalinin tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini söyledi. Nahles, iş piyasasının aylardır durgun olduğunu belirterek, piyasada toparlanma işareti görülmediğini belirtti.

Nahles, işsizlerin yeniden istihdama katılma olasılığını ölçen göstergenin normalde 7 civarında olurdu fakat şu anda 5,7'ye düştüğünü bildirerek, bunun şimdiye kadar ölçülen en düşük seviye olduğunu ifade etti.

Nahles, mevcut koşullarda hiçbir çalışan grubunun iş kaybına karşı tamamen güvende olmadığını vurgularken, iyi eğitimli çalışanların hala iş piyasasında en avantajlı grup olduğunu dile getirdi.

Özellikle gençler ve işe yeni girecekler için tabloyu karanlık olarak nitelendiren Nahles, "Son 25 yılın en düşük seviyesinde çıraklık ve mesleki eğitim yerleştirmesi yaptık. Gençler için iş piyasasına giriş şu anda oldukça zor" dedi.

Hükümetinin planladığı "vatandaşlık geliri" reformuna yönelik eleştirilerini de paylaşan Nahles, reform kapsamında işsizler için "işe yerleştirme önceliği" getirilmesinin sorunlara yol açabileceğini belirterek, uygulamanın bireylerin nitelik profilleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi.

Nahles, işsizlerin sahip olduğu beceriler ile açık pozisyonlar arasında ciddi uyumsuzluk bulunduğunu belirterek, sadece yerleştirme önceliği getirilmesinin bu sorunu çözmeyeceğini, nitelik kazandırmanın ise çok önemli olduğunu vurguladı.