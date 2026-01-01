Haberler

Bonn'da Sparkasse Bankası'nda Kiralık Kasalardan Altın Çalındı

Güncelleme:
Bonn'daki Sparkasse Bankası'nda iki kiralık kasada büyük miktarda altın kayboldu. Olayla ilgili olarak bir çalışan hırsızlık şüphesiyle araştırılıyor. Soruşturma devam ediyor.

Haber: İlhan Baba

(BONN) - Almanya'nın Bonn kentinde, Sparkasse Bankası'nın şubelerinden birinde iki kiralık kasadaki büyük miktarda altın kayboldu. Polis ve banka yetkilileri, olayla ilgili bir çalışanı hırsızlık şüphesiyle araştırdıklarını açıkladı.

Banka yetkilileri, kaybolan altın miktarı ve kasalara nasıl erişildiği hakkında detay paylaşmazken, soruşturmanın hem banka hem de polis denetiminde sürdüğü ve müşterilerle iletişim halinde olunduğu belirtildi.

Olay, birkaç gün önce Gelsenkirchen'de yaşanan ve milyonlarca euro değerinde altın, nakit ve değerli eşyaların çalındığı Sparkasse soygununu akıllara getirdi. Gelsenkirchen'deki soyguncular, özel bir matkap kullanarak banka kasasına girip 3 bin 250 müşterinin kiralık kasalarını açmış, çalınan değerlerin sigorta değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak tahmin edilmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
