Haberler

Almanya Başbakanı Friedrich Merz: Elektrik kesintisinde yedekleme sistemleri şart

Almanya Başbakanı Friedrich Merz: Elektrik kesintisinde yedekleme sistemleri şart
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de yaşanan elektrik kesintisinin ardından altyapı yetersizliklerine dikkat çekti. Yedekleme sistemlerinin önemini vurgulayan Merz, gelecekte benzer krizlere karşı hazırlık yapılacağını belirtti.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'deki elektrik kesintisinde kritik altyapının her zaman tam anlamıyla korunamayacağını ancak yeterli yedekleme sistemlerinin şart olduğunu bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Münih'te konuşan Merz, Berlin'deki kesintinin büyük zafiyetleri gün yüzüne çıkardığını ifade eden Merz, altyapıyı her zaman yüzde yüz korumanın mümkün olmadığını ancak yeterli yedekleme sistemlerinin şart olduğunu savundu.

Berlin'de bu sistemlerin yetersiz kaldığına dikkat çeken Merz, gelecekte benzer krizlere daha hazırlıklı olabilmek adına sürecin detaylıca mercek altına alınacağını kaydetti.

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kent, 5 gün boyunca elektriksiz kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim