Almanya Başbakanı Friedrich Merz: Elektrik kesintisinde yedekleme sistemleri şart

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'deki elektrik kesintisinde kritik altyapının her zaman tam anlamıyla korunamayacağını ancak yeterli yedekleme sistemlerinin şart olduğunu bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Münih'te konuşan Merz, Berlin'deki kesintinin büyük zafiyetleri gün yüzüne çıkardığını ifade eden Merz, altyapıyı her zaman yüzde yüz korumanın mümkün olmadığını ancak yeterli yedekleme sistemlerinin şart olduğunu savundu.

Berlin'de bu sistemlerin yetersiz kaldığına dikkat çeken Merz, gelecekte benzer krizlere daha hazırlıklı olabilmek adına sürecin detaylıca mercek altına alınacağını kaydetti.

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kent, 5 gün boyunca elektriksiz kalmıştı.