ABD Temyiz Mahkemesi Gümrük Tarifelerini Geçici Olarak Sürdürüyor

( ANKARA ) – ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı tarafından ABD'nin çok sayıda ticaret ortağına uygulanan gümrük tarifelerinin yürürlüğünü geçici olarak sürdürme kararı aldı. Karar, bir gün önce ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkisini aştığı gerekçesiyle tarifeleri durdurma yönündeki kararının ardından Beyaz Saray'ın temyiz mahkesine başvurması neticesinde alındı.

Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Beyaz Saray'ın temyiz başvurusunu değerlendirmek için alt mahkemenin kararını askıya aldı. Mahkeme davacılara 5 Haziran'a, Beyaz Saray'a ise 9 Haziran'a kadar savunma dilekçesi sunması için zaman tanındı.

Ticaret mahkemesi dün aldığı kararla, ABD Anayasası'nın vergi ve gümrük tarifeleri koyma yetkisini Kongre'ye verdiğini ve ABD Başkanı Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) bu amaçla kullanmakla yetkisini aştığını belirtmişti. Temyiz mahkemesinin durdurduğu karar, Trump'ın "Kurtuluş Günü Tarifeleri" olarak isimlendirdiği ve Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkelere yönelik ek vergilerle birlikte geniş kapsamlı ithalat tarifelerini ya tamamen durduracak ya da uzun süreli olarak geciktirecekti.

Ancak Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, bu karara rağmen tarifelerin uygulanacağından emin olduklarını, gerekirse başka başkanlık yetkileriyle de devam edileceğini ifade etti.

Trump da sosyal medyada yaptığı açıklamada, kararın "başkanlık yetkisini yok etmeye yönelik" olduğunu belirterek Yüksek Mahkeme'ye başvurulacağını söyledi. ABD Başkanı "Bu korkunç karar, tarifeler için Kongre onayı almam gerektiğini söylüyor. Eğer yürürlükte kalırsa, başkanlık yetkisini tamamen yok eder," dedi Trump. "Bu karar, ABD dışındaki tüm ülkelerde sevinçle karşılandı" dedi.

Karar, ABD'nin ticaret ortaklarından birbirinden farklı tepkiler aldı. İngiltere, kararın ABD'nin iç meselesi olduğunu belirtti. Almanya ve Avrupa Komisyonu ise yorum yapmaktan kaçındı. Kanada Başbakanı Mark Carney ise mahkeme kararının, Trump tarifelerinin yasa dışı olduğuna dair uzun süredir devam eden Kanada tutumunu desteklediğini söyledi. Piyasalar temkinli iyimserlik gösterirken uzmanlar, temyiz süreci uzayabileceği için belirsizliğin sürdüğünü belirtiyor.