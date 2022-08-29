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ABD'li rapçi Lil Baby, arkadaşı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi

Dünya Haberleri

Geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutlayan basketbolcu James Harden'ın doğum günü partisine katılan rapçi Lil Baby, Harden'a hediye olarak 250 bin dolar (4.5 milyon Türk Lirası) nakit para verdi. James Harden'ın hediyeyi açarken çekilen videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

Lil Baby sahne adıyla ünlenen ve 2017'de çıkardığı mixtape albümü Too Hard'ta yer alan "Freestyle" adındaki hit şarkısıyla ünlenen ABD'li rapçi Dominique Armani Jones, NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen yakın arkadaşı James Harden'ın doğum gününde ilginç bir hediyeyle sürpriz yaptı.

HEDİYEYİ AÇARKEN ÇEKİLEN VİDEO VİRAL OLDU

Geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutlayan basketbolcu James Harden'ın doğum günü partisine katılan Lil Baby, Harden'a hediye olarak 250 bin dolar nakit para verdi. James Harden'ın hediyeyi açarken çekilen videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

James Harden Doğum Günü Magazin Spor Dünya Haberler

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