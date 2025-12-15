ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali
Çinli oyun milyarderi Xu Bo'nun 100 çocuğu olduğu ortaya çıktı. 48 yaşındaki milyarderin amacının ise çocuklarından birinin dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın çocuklarından biriyle evlenmesi olduğu iddia edildi.
Çinli çevrimiçi oyun şirketi Duoyi'nin kurucusu olan 48 yaşındaki Çinli milyarder Xu Bo'nun, taşıyıcı anne kullanarak ABD'de 100 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Çocukların ABD'de dünyaya geldiği öne sürüldü.
AMACI MUSK İLE DÜNÜR OLMAK
Xu Bo'nun bu kadar çocuk sahibi olmasının ise ilginç bir amacı olduğu iddia edildi. New York Post'un haberine göre, Çinli milyarder, çocuklarından birisinin dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın çocuklarından biriyle evlenmesini istiyor. Çinli milyarder böylece Musk ile dünür olmayı hedefliyor.
"EKSİK SAYILMIŞ BİLE OLABİLİR"
India Times'ın haberine göre ise, Xu'nun eski eşi Tang Jing, 15 Kasım'da yaptığı bir paylaşımda, "Bu sayı muhtemelen eksik bile sayılmış olabilir, ancak kesinlikle abartılı değil" dedi.
KOLİFORNİA'DA BAKICILAR YETİŞTİRİYOR
Çinli milyarderin, gelecekte işlerini devralacak adayı belirlemek amacıyla da çok sayıda çocuk yaptığı belirtilirken ABD'de yaşayan çocuklarının California'da bakıcılar tarafından yetiştirildiği ifade edildi.