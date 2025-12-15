Haberler

ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali

ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli oyun milyarderi Xu Bo'nun 100 çocuğu olduğu ortaya çıktı. 48 yaşındaki milyarderin amacının ise çocuklarından birinin dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın çocuklarından biriyle evlenmesi olduğu iddia edildi.

  • Çinli milyarder Xu Bo'nun ABD'de taşıyıcı anne kullanarak 100 çocuğu olduğu ortaya çıktı.
  • Xu Bo, çocuklarından birinin Elon Musk'ın çocuklarından biriyle evlenerek Musk ile dünür olmayı hedefliyor.
  • Xu Bo'nun çocukları California'da bakıcılar tarafından yetiştiriliyor.

Çinli çevrimiçi oyun şirketi Duoyi'nin kurucusu olan 48 yaşındaki Çinli milyarder Xu Bo'nun, taşıyıcı anne kullanarak ABD'de 100 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Çocukların ABD'de dünyaya geldiği öne sürüldü.

AMACI MUSK İLE DÜNÜR OLMAK

Xu Bo'nun bu kadar çocuk sahibi olmasının ise ilginç bir amacı olduğu iddia edildi. New York Post'un haberine göre, Çinli milyarder, çocuklarından birisinin dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın çocuklarından biriyle evlenmesini istiyor. Çinli milyarder böylece Musk ile dünür olmayı hedefliyor.

"EKSİK SAYILMIŞ BİLE OLABİLİR"

India Times'ın haberine göre ise, Xu'nun eski eşi Tang Jing, 15 Kasım'da yaptığı bir paylaşımda, "Bu sayı muhtemelen eksik bile sayılmış olabilir, ancak kesinlikle abartılı değil" dedi.

KOLİFORNİA'DA BAKICILAR YETİŞTİRİYOR

Çinli milyarderin, gelecekte işlerini devralacak adayı belirlemek amacıyla da çok sayıda çocuk yaptığı belirtilirken ABD'de yaşayan çocuklarının California'da bakıcılar tarafından yetiştirildiği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Konyaspor'u 9 dakikada mat etti

Fenerbahçe, Konya'yı 9 dakika içinde mat etti! Kadıköy'de resital
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Bahar dizisi final yapıyor

Gün değişikliği de kurtarmadı, o dizinin fişi çekildi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
4-0 kazanılan maçta Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya ilginç tepki

4-0 kazanılan maçta F.Bahçe taraftarından Tedesco'ya ilginç tepki
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title