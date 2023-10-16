37'nci America's Cup yelken yarışı İspanya'da başladı

Tarihi 1851 yılına dayanan America's Cup'ın 37'ncisi İspanya'nın Barselona şehrine bağlı Vilanova I La Geltrú beldesinde gerçekleşen yarışlarla başladı.

Japon deniz motorları üreticisi Yanmar'ın ana sponsorlarından olduğu America's Cup, 14-17 Ekim tarihlerinde Barselona'nın deniz kıyısındaki beldesi Vilanova I La Geltrú'da düzenleniyor. Yeni Zelanda, Büyük Britanya, ABD, İsviçre ve Fransa'dan gelen takımlar dereceye girmek için yarışırken, turnuvaya birçok kategoride 210 yelkenci katıldı. Yarışın bu yılki ikinci ayağı ise 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleşecek

"AMERİCA'S CUP SPOR TARİHİ AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Uluslararası katılımcıların yer aldığı ve tarihsel derinliği olan America's Cup gibi bir yelken yarışının spor tarihi açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden America's Cup CEO'su Grant Dalton, "Yıllar boyunca America's Cup'a verdiği önemli destek için Yanmar'a minnettarız. Yanmar'ın yenilikçiliğe, mükemmelliğe ve denizcilik sektöründe sürdürülebilirliği artırmaya olan bağlılığı, America's Cup'ta derinden yankılanıyor" diye konuştu.

"BU TARİHİ YARIŞA SPONSORLUĞUMUZU SÜRDÜRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

"'YANMAR GREEN CHALLENGE 2050'yi kendi sürdürülebilirlik yarışımız olarak ve insanlarımızı, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı karada, denizde ve şehirde karbon emisyonlarını azaltmak için birlikte çalışmaya aktif olarak dahil etmenin bir yolu olarak görüyoruz" diyen Yanmar'ın Marka ve Tasarım Bölümü Başkanı Nagaya 'Dezi' Akihiro "Bu tarihi yarışa sponsorluğumuzu sürdürmekten ve onun sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve takım çalışması değerlerini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

2024'TE BARSELONA'DA TAMAMLANACAK

America's Cup yarışlarının 37'ncisi 2024 yılında Barselona'da ağustos ve ekim aylarında düzenlenecek 'Challenger Seçim Serisi' ve 'Amerikan Kupası Maçı' ile tamamlanacak. Yarış programı ise şu şekilde açıklandı:

"29 Kasım-2 Aralık 2023/Cidde-Suudi Arabistan,

Ağustos 2024/Barselona-İspanya,

Challenger Seçim Serisi: Ağustos-Eylül 2024/Barselona-İspanya,

Amerika Kupası Maçı: 12-20 Ekim 2024/Barselona-İspanya."