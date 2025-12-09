Copernicus İklim Değişimi Servisi, 2025'in Kayıtlardaki En Sıcak İkinci veya Üçüncü Yıl Olmasına Kesin Gözüyle Bakıyor

(ANKARA) - Bilim insanları, 2025'in kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olarak tamamlanmasının "neredeyse kesin" olduğunu iddia etti. Copernicus İklim Değişikliği Servisi, bazı bölgelerde "dikkat çekici derecede yüksek sıcaklıklar" tespit edildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Copernicus İklim Değişimi Servisi, 2023-2025 dönemine ait üç yıllık ortalamanın "ilk kez 1,5 derecelik ısınma eşiğini aşma yolunda ilerlediğini" açıkladı. Servis, ocak-kasım döneminde küresel sıcaklıkların, önceki seviyelerin ortalama 1,48 derece üzerinde gerçekleştiğini, bu sıcaklık anormalliklerinin, 2024'ten sonraki en sıcak ikinci yıl olan 2023 ile şu ana kadar aynı seviyede seyrettiğini bildirdi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Dr. Samantha Burgess, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede "Kasım ayı için küresel sıcaklıklar sanayi öncesi seviyelerin 1,54 derece üzerindeydi. 2023-2025 yılları arasındaki üç yıllık ortalama, ilk kez 1,5 dereceyi aşma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Servisin yayınladığı verilere göre geçen ayın küresel ölçekte en sıcak üçüncü kasım ayı olduğu öne sürüldü. Özellikle Kuzey Kanada ve Arktik Okyanusu genelinde "dikkat çekici derecede yüksek sıcaklıklar" kaydedildiği belirtildi. Kasım ayı ayrıca, Güney ve Güneydoğu Asya genelinde can ve mal kayıplarına yol açan tayfunlar ve felaket niteliğindeki seller gibi olaylara da sahne oldu.

Sıcaklıklar artıyor: "Sera gazı emisyonları azaltılmalı"

Rapora göre emisyonlar konusundaki gelişmelerle sıcaklıklar ciddi bir artış gösterdi. Bu durum, sıcak hava dalgalarından şiddetli yağışlara kadar aşırı hava olaylarını güçlendirse de sıcaklıklar doğal faktörlere bağlı olarak yıldan yıla değişkenlik göstermeye devam edecek. Son yıllarda küresel sıcaklıkları artıran "El Nino" koşullarının, 2025 yılında yerini zayıf bir soğuma etkisi yaratan "La Nina" koşullarına bıraktığı aktarıldı.

Copernicus verileri, 2025'in en sıcak yıl sıralamasında 2023 ile ikinciliği paylaştığını gösterdi. Dr. Samantha Burgess, "Bu göstergeler soyut veriler değil. Bunlar iklim değişikliğinin hızlanan temposunu gösteriyor. Gelecekteki sıcaklık artışlarını hafifletmenin tek yolu sera gazı emisyonlarını hızla azaltmaktır" değerlendirmesinde bulundu.