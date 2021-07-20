Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
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Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler serbest stil 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Abdullah Toprak, bronz madalya müsabakasında İranlı Ali Khosravi Mardakheh ile karşılaştı.

Rakibini 5-2 yenerek Avrupa üçüncüsü olan milli güreşçi, Budapeşte'deki organizasyonda Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.

Rıfat Eren Gıdak finalde

Şampiyonada serbest stil 92 kiloda güreşen Rıfat Eren Gıdak, finale yükseldi.

İlk müsabakasında Macar Roland Bendeguz Rosz'u 5-0, çeyrek finalde Litvanyalı Armanis Tomas Barsamyan'ı 10-0 sayı tuşuyla, yarı finalde de Azerbaycanlı Yusuf Dursunov'u 6-0 yenen Rıfat Eren, yarın finalde Rus Zhorik Dzhioev ile altın madalya mücadelesi verecek.

Serbest stil 60 kilo yarı finalinde Özbek Kamronbek Kadamov'a yenilen Barış Ünsal ise yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Milli güreşçiler Alper Turan (45 kilo), Resul Doğan (51 kilo) ve Cengizhan Ramazan Doğan (71 kilo), şampiyonaya veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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