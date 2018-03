Dünya Un Sanayicileri Antalya'da Buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, un sektörünün tarım ve sanayi politikalarının kesişim noktasında olduğunu belirterek, "Doğru tarımsal politikaları, doğru sanayi politikalarıyla bütünleştirmek zorundayız." dedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından Antalya Belek'te düzenlenen "14. Uluslararası Kongre ve Sergisi" yerli ve yabancı bin delegenin katılımıyla başladı.

"Buğday ve Ekmeğin Aşkı: Un" temasıyla düzenlenen kongreye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile protokol üyeleri katıldı.

Yavuz, gıda alanına yapılacak doğru yatırım ve stratejik desteklerle önemli kazançlar sağlanacağına dikkati çekti.

Yapay zeka, akıllı şehirler gibi yeni teknolojik araçların ekonomi için çok önemli olduğuna işaret eden Yavuz, insanların teknoloji olmadan yaşayabileceğini ancak gıdasız yaşayamayacağını dile getirdi.

Teknolojiyi üretecek insanın da gıda alması gerektiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılık stratejik bir sektör. Un sektörü tarım ve sanayi politikalarının kesişim noktasındadır. Doğru tarımsal politikaları doğru sanayi politikalarıyla bütünleştirmek zorundayız. Un sektörüne geçmişte verdiğimiz yanlış teşvikler ülkemizde kurulu un fabrikalarının kapasitesi 250 milyon nüfusu besleyecek düzeye geldi. Aşırı kurulu kapasite sonucu fiyat rekabeti tüm sektörü olumsuz etkiledi. Doğru tasarlanmış sanayi politikası ve teşvik sistemi sektörün gelişimi için son derece önemlidir."

Tarıma doğru yatırım yapan ülkeler kazanacak

Yavuz, dünya ekonomisinin olağanüstü bir dönemden geçtiğine değinerek, dün bilinen bütün ezberlerin bugün bozulduğunu ifade etti.

Dünya nüfusunun her gün ortalama 70 milyon kişi arttığını, her yıl dünyaya bir Türkiye'nin eklendiğini anlatan Yavuz, "Hepsinden daha önemlisi orta sınıfa mensup insan sayısı son on yılda sadece Asya'da 500 milyondan 2 milyara çıktı. Bu insanlar şehirleşiyor, tamamen tüketici oluyor. Bu dönemde tarıma doğru yatırım yapan ülkeler önümüzdeki süreçte kazanacaklardır." diye konuştu.

Türkiye'nin tarım için avantajlı olduğunu belirten Yavuz, un sanayisinin hedefinin daha fazla ihracat yapmak olduğunu bildirdi.

Yavuz, finansman kaynaklarını geliştirmek gerektiğini aktararak, doğal ve organik üretimi, diyet unlar gibi üretimleri hızlandırmak gerektiğini söyledi.