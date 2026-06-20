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Türkiye, 2 maçta çektiği 62 şutta gol atamadı

Türkiye, 2 maçta çektiği 62 şutta gol atamadı
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A Milli Takımımız, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da kaybederek Dünya Kupası'na veda etti. Ay-yıldızlılar, Avustralya'ya karşı 30, Paraguay'a karşı da 32 şut çekmesine rağmen aradığı golü bulamadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

BİTİRİCİLİĞİN KURBANI OLDUK

Oynadığı iki maçta da hücumda üretken bir görüntü çizen Ay-yıldızlılar, bitiricilik sorununun kurbanı oldu. Grup aşamasında ilk olarak Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler, Avustralya kalesine tam 30 şut göndermesine rağmen aradığı golü bulamadı. 

62 ŞUTTA GOL YOK

Ay-yıldızlılar, bugün karşılaştığı 10 kişili Paraguay karşısında da aynı sorunu yaşadı. Maç boyunca rakip kalede büyük baskı kuran Türkiye, Paraguay kalesine tam 32 şut yolladı. Oynadığı iki maçta toplam 62 kez kaleyi yoklayan milli takım, aradığı golü bir türlü bulamadı. Net fırsatları cömertçe harcayan ve şanssızlığı kıramayan millilerimiz, turnuvaya erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

iki tane geriye yaslanan takıma 62 şut çok değil kardeşim adamlar zaten 1. bölgesinden çıkmadıki. bizim yeteneksizler adam gibi 2 pas yapıp kaleye şut çekemiyor. kimse bana tecrübe felan demesin çoğu avrupada top oynayan yüksek mücadeleli ve stresli maçlar oynuyorlar. bu kadarda olmazki ya.

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