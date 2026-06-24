Türk üreticileri için ABD’de 365 gün açık sanal fuar: MadeinTurkiye.US

Yıllardır turizm ve uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren, İstanbul'un Sultanhamam-Laleli-Beyazıt ticaret geleneği içinde yetişen Malatya-Darendeli bir iş insanı tarafından kurulan MadeinTurkiye.US platformu hayata geçirildi. Türk üreticilerini ABD pazarındaki alıcılarla buluşturmayı hedefleyen platform, yılın 365 günü açık sanal fuar ve sipariş merkezi olarak hizmet verecek.

Platformun kurucusu yaptığı açıklamada, Türk üreticilerinin kalite, esneklik ve rekabetçilik açısından dünya standartlarında üretim yaptığını belirterek, ABD pazarında daha fazla görünür olmaları gerektiğini söyledi.

ABD'Lİ ALICILAR İLE TÜRK ÜRETİCİLER AYNI PLATFORMDA

MadeinTurkiye.US, güvenilir tedarikçi arayan Amerikalı şirketlerle Türk üreticileri doğrudan buluşturmayı amaçlıyor. ABD pazarına açılmak isteyen firmaların ürünlerini sergileyebileceği platform, aynı zamanda yeni iş bağlantılarının kurulmasına da imkan sağlayacak.

Kurucunun daha önce My Travel Premium bünyesinde edindiği B2B iş geliştirme tecrübelerinden yola çıkılarak geliştirilen platform, sadece bir sipariş sitesi olmanın ötesinde sanal fuar ve ticaret merkezi olarak faaliyet gösterecek.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE KATKI HEDEFİ

Açıklamada, Türkiye ile ABD arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine katkı sunmanın öncelikli hedeflerden biri olduğu belirtildi. İki ülke arasında son dönemde gelişen ekonomik ilişkilerin Türk ihracatçıları için yeni fırsatlar oluşturduğu ifade edildi.

MİLLİ MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK MESAJI

Platformun kurucusu, 26 Haziran'da Los Angeles'ta oynanacak Türkiye-ABD FIFA Dünya Kupası karşılaşması öncesinde taraftarlara da çağrıda bulundu. Maçı tribünden izleyecek vatandaşlardan hem Türk hem de Amerikan bayrakları taşımalarını isteyen kurucu, dostluk görüntülerinin iki ülke halkları arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.