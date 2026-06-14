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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ (GÜNCEL) Dünya Kupası maçları canlı, şifresiz nasıl izlenir?

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ (GÜNCEL) Dünya Kupası maçları canlı, şifresiz nasıl izlenir?
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, karşılaşmaları TRT ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler için güncel frekans bilgileri açıklandı. Dünya Kupası maçları Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanırken, yayınları sorunsuz izleyebilmek için uydu alıcılarının güncel frekans ayarlarına sahip olması gerekiyor. Peki, Dünya Kupası maçları canlı, şifresiz nasıl izlenir? İşte TRT’nin paylaştığı güncel frekans bilgileri ve yayın detayları…

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı futbolseverleri ekran başına toplarken, karşılaşmaları kesintisiz takip etmek isteyen izleyiciler için yayın bilgileri de netleşti. Türkiye’de Dünya Kupası maçları, TRT’nin yayınları aracılığıyla şifresiz olarak ekranlara geliyor. Bu kapsamda TRT tarafından paylaşılan güncel uydu ayarları, maç yayınlarını sorunsuz şekilde izlemek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Dünya Kupası maçları canlı, şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 güncel frekans bilgileri...

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını TRT ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler için paylaşılan güncel TRT 1 frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Bu bilgiler doğrultusunda uydu alıcısının ayarlanması, TRT 1 yayınlarının doğru şekilde alınabilmesi açısından önem taşıyor. Yayın erişiminde problem yaşayan kullanıcılar, cihazlarının mevcut kanal ayarlarını kontrol ederek gerekli güncellemeleri gerçekleştirebilir.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI CANLI, ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Turnuvayı canlı takip etmek isteyen izleyicilerin, uydu alıcılarını TRT’nin açıkladığı güncel frekans bilgilerine göre ayarlamaları yeterli oluyor.

Karşılaşmaların kesintisiz izlenebilmesi için cihazlarda aşağıdaki bilgilerin doğru şekilde tanımlanmış olması gerekiyor:

Türksat 4A uydusu seçili olmalı.

Frekans değeri 11794 olarak girilmeli.

Polarizasyon ayarı V (Dikey) olarak belirlenmeli.

Sembol oranı 30000 olarak ayarlanmalı.

FEC değeri 3/4 olarak tanımlanmalı.

Bu ayarlar tamamlandığında, Dünya Kupası yayınları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilebiliyor. TRT’nin duyurduğu güncel frekans bilgileri doğrultusunda yapılan kanal ayarları, turnuva boyunca maçların sorunsuz şekilde izlenmesine imkan sağlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası süresince futbolseverler, TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanan karşılaşmaları ücretsiz, şifresiz ve kesintisiz olarak takip edebilecek. Güncel frekans bilgilerinin doğru şekilde girilmesi ise yayınlara erişim açısından temel önem taşıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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