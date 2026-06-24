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Son dans! Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir

Son dans! Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir
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Portekiz ve Arjantin, Dünya Kupası'nda gruplarını lider bitirirse çeyrek finalde karşı karşıya gelebilir. Bu ihtimal, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun turnuvada rakip olmasının önünü açıyor.

Dünya Kupası'nda mücadele eden Portekiz ve Arjantin için dikkat çeken bir ihtimal ortaya çıktı. İki ülkenin gruplarını lider bitirmesi halinde turnuva yolunda çeyrek finalde karşılaşma olasılığı bulunuyor.

ÇEYREK FİNALDE DEV EŞLEŞME İHTİMALİ

Portekiz ve Arjantin'in gruplarını ilk sırada tamamlaması durumunda iki takımın çeyrek finalde karşı karşıya gelme ihtimali doğacak. Bu olasılık, futbol dünyasının iki büyük yıldızı Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu aynı maçta rakip yapabilir.

GÖZLER GRUP MAÇLARINDA

Arjantin ve Portekiz'in grup performansları, olası eşleşmenin kaderini belirleyecek. İki takımın da liderlik yolunda ilerlemesi halinde futbolseverler, Dünya Kupası'nda Messi-Ronaldo rekabetine sahne olabilecek bir karşılaşmayı izleme şansı yakalayabilir.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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