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İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım

İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım Haber Videosunu İzle
İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün, Panama, Katar ve Çekya turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ederken, turnuvadan elenen takımlar da belli olmaya başladı. Gruplarda alınan sonuçların ardından bazı ülkelerin Dünya Kupası serüveni sona erdi.

7 TAKIM TURNUVAYA VEDA ETTİ

2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün, Panama, Katar ve Çekya turnuvaya veda eden takımlar oldu. Bu takımlar, grup aşamasında aldıkları sonuçların ardından üst tura yükselme şansını kaybetti.

GRUP MAÇLARI DEVAM EDİYOR

Dünya Kupası'nda grup mücadeleleri sürerken, önümüzdeki maçların ardından elenen takım sayısının artması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBir SeS SeS:

hepsini toplasan Türkiye hariç nüfusu 17 milyon

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