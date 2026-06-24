Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Kolombiya arasında oynanan maçta tribünlerde dikkat çeken bir an yaşandı.

90 DAKİKA BOYUNCA HAREKETSİZ KALDI

Bir Kongolu taraftar, ülkesinin bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'yı anmak için karşılaşma boyunca hareketsiz şekilde durdu. Taraftar, 90 dakika boyunca Lumumba'nın selamını verdi.

LUMUMBA'YI ANDI

Kongolu taraftarın bu hareketi, ülkesinin bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden Lumumba'ya saygı duruşu olarak yorumlandı.

Patrice Lumumba, emperyalizme karşı duruşuyla Kongo tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Lumumba'nın öldürülmesinin ardından cesedinin parçalanıp asitte eritildiği biliniyor.