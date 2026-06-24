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Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi

Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi
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Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Kolombiya arasında oynanan maçta bir Kongolu taraftar, ülkesinin bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'yı anmak için 90 dakika boyunca hareketsiz kalarak onun selamını verdi. Emperyalizme karşı mücadelesiyle hafızalara kazınan ve öldürüldükten sonra cesedi parçalanıp asitte eritilen Lumumba için yapılan bu anma, turnuvanın en dikkat çeken olaylarından biri oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Kolombiya arasında oynanan maçta tribünlerde dikkat çeken bir an yaşandı.

90 DAKİKA BOYUNCA HAREKETSİZ KALDI

Bir Kongolu taraftar, ülkesinin bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'yı anmak için karşılaşma boyunca hareketsiz şekilde durdu. Taraftar, 90 dakika boyunca Lumumba'nın selamını verdi.

LUMUMBA'YI ANDI

Kongolu taraftarın bu hareketi, ülkesinin bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden Lumumba'ya saygı duruşu olarak yorumlandı.

Patrice Lumumba, emperyalizme karşı duruşuyla Kongo tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Lumumba'nın öldürülmesinin ardından cesedinin parçalanıp asitte eritildiği biliniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Dünya kupasıyla ilgili Türkiye de en çok konuşulan, Filenin sultanları bile milli takım oyuncuları kadar süslenmediler.

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