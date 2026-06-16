Dünya Kupasına Özel Bi’ Dünya Kadar İçerik

48 Ülke, 104 Maç

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde tarihte ilk defa 48 ülkenin katılımıyla 11 Haziran - 19 Temmuz arasında tam 104 maça sahne olacak dev turnuvada A Milli Takımımız da mücadele edecek. 24 sene sonra katıldığımız Dünya Kupası’nın tüm heyecanı D-Smart’ta yaşanacak.

Saat Farkı Fark Etmez

A Milli Takımımızın sırasıyla sabah 07.00, 06.00 ve 05.00’teki grup maçları 3 güne kadar geri sarma özelliği sayesinde D-Smart GO’dan rahatça izlenebilecek. Canlı takip edilemeyen maçlarımız ve diğer dev müsabakalar sorun olmaktan çıkacak. İzleyiciler; yayını istedikleri an durdurabiliyor, geri alabiliyor ve kaçırdıkları anları dönüp yeniden izleme özgürlüğünün tadını çıkarıyor.

D-Smart GO Ücretsiz

Televizyon, bilgisayar, cep telefonu, tablet ve Togg’dan izlenebilen D-Smart GO, turnuva heyecanını hiçbir ücret ödemeden istenilen cihazda yaşama imkânı sunuyor. Kullanıcılar; uygulamayı indirip para vermeden 20’den fazla ulusal kanalı ve daha fazlasını izleyebiliyor.

Kupa Günlüğü Spor Smart’ta

D-Smart, kupanın nabzını sadece saha içinde değil, saha dışında da tutacak. Mutlu Ulusoy, Sude Albayrak, Neslihan Ablay, İnci Bakraç ve Leyla Yıldırım’ın sunumuyla ekranlara gelecek "Kupa Günlüğü" programı, turnuva boyunca her akşam saat 20.00’de Spor Smart’ta izleyicilerle buluşacak. Amerika’dan gerçekleştirilecek canlı bağlantılarla şampiyona coşkusunu anbean ekrana taşıyacak olan program; milli maç günlerinde ise karşılaşmalardan bir saat önce başlayacak ve maçın hemen ardından yine canlı yayınla devam edecek. Statlardan yapılacak anlık bağlantılar, en yeni gelişmeler ve özel röportajlar turnuva boyunca D-Smart ekranlarında olacak.

Spor Smart’ta Yıldızlar Geçidi

Spor Smart, ay-yıldızlıların oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde ve sonrasında gerçekleştireceği özel stüdyo programlarıyla ekran başında futbol şöleni yaşatacak. Sürpriz konukların, efsane futbolcuların ve usta yorumcuların yer alacağı canlı yayınlarda; maçların taktik analizleri ve çok özel değerlendirmeler taraftarlarla buluşacak.

Ezber Bozan Konseptler

D-Smart, geleneksel spor yayıncılığını sosyal medyanın dinamizmiyle birleştirerek şampiyona boyunca takipçilerine sıra dışı içerikler sunacak.

Astrogol ile Yıldız Haritaları

Astrolojinin popüler ismi Aygül Aydın, "Astrogol" konseptiyle yeşil sahaların kaderini yıldız haritaları üzerinden yorumlayacak. Dünya Kupası’nın ve kritik eşleşmelerin astrolojik değerlendirmeleri, takımlara farklı bir pencereden bakma imkanı tanıyacak.

Totem Lezzetler

Milli takımımızın maç günlerinde ekranlara lezzet dolu bir mola verilecek. Gamze Nur Yıldız, "Totem Lezzetler" konseptiyle bizim çocukların sahaya çıkacağı günlerde birbirinden özel tarif videolarıyla sosyal medyada yeni bir akım başlatacak.

İçerik Rüzgârı

D-Smart sosyal medya hesapları, kupa süresince futbol kültürünün tüm renklerini yansıtan ve tamamen akıcı bir dille örülmüş zengin bir içerik takvimiyle yayında olacak.

İlginç Bilgiler

"BunuBiliyor Muydunuz?" başlığı altında Dünya Kupası Rekorları, Milli Takım İstatistikleri, turnuva tarihinden ilginç bilgiler, efsane oyuncular ve unutulmaz anlar izleyicileri düşündürürken eğlendirecek.

Sokağın Sesi

Sokağın ve ofislerin nabzını tutan özel röportajlarda taraftar tahminleri, favori oyuncular, beklentiler ve "Sen olsaydın?" konseptli içerikler sosyal medya dünyasıyla buluşacak.

Milli Takıma Özel Dijital Trendler

D-Smart, sosyal medyanın akışını değiştirecek yaratıcı ve özgün projeler de hayata geçirecek.

"Türk Milli Takımı bir WhatsApp grubu olsaydı", "Milli takımın arama geçmişi", "Milli takımın telefon galerisi", " Milli Takımın Notlar uygulaması" ve " Milli Takımın YouTube önerilenler sayfası" gibi temalar, futbolseverleri keyiflendirecek.

Viral Adayı Yeni Projeler

“Milli takımın CV'si”, “Milli takım oyuncularının süper güçleri olsaydı”, “Milli Takım Film Karakteri Olsaydı” ve “2026 Milli Takımı Bir Sitcom Olsaydı” gibi herkesin paylaşacağı içerikler turnuva boyunca Dünya Kupası heyecanını hiç eksiltmeyecek.

Futbolun Müzikle Buluşması

Radyo D iş birliğiyle hazırlanan "Milli Takımın Spotify Çalma Listesi" ise futbol coşkusunu müzikle buluşturacak.