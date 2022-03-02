Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkek takımı gümüş madalya aldı - Haberler

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Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkek takımı gümüş madalya aldı

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkek takımı gümüş madalya aldı

Mısır'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkek takımı, gümüş madalya kazandı.

Mısır'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkek takımı, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'deki organizasyonda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Serdar Demirel'den oluşan 10 metre havalı tabanca erkek takımı, altın madalya müsabakasında Michael Schwald, Robin Walter, Philipp Grimm'den oluşan Alman takımıyla mücadele etti.

Finali 16-0 kaybeden milli sporcular, Türkiye adına Dünya Kupası'nda ikinci gümüş madalyayı aldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Gümüş Madalya, Dünya Kupası, Mısır, Silah, Spor, Haberler

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