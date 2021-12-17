Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde

SALON: Ankara

MINAS: Neriman Özsoy, Gattaz de Oliveira, Macris Silva, Moreir Zalewski, Thai Daher, Danielle Cuttino (Kisy Nascimento, Priscila Heldes, Priscila Ramos, Nicol Henrique)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yendi. B grubunu lider tamamlayan VakıfBank yarın yarı finalde Fenerbahçe Opet ile mücadele edecek.

Üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, Cansu ile servis serisi yakalayarak durumu 14-8'e getirdi. Savunmada dağınık bir görüntü çizen Minas, hücumda da istediği sayıları üretemedi. sarı-siyahlılar önde başladığı seti 25-18 kazanarak maçı 3-0 kazandı.

Şampiyonada yarın yarı final heyecanı yaşanacak. Günün ilk maçında saat 15: 00'te Minas-Imoco Volley ile karşı karşıya gelirken, saat 18: 30'da VakıfBank-Fenerbahçe Opet ile final için mücadele edecek.