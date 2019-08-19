Dünya Kayyum Kararını Nasıl Gördü?

19.08.2019 21:00

İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atamasına dünyadan ve dış basından ilk tepkiler geldi.

WASHINGTON POST'TAN İSTANBUL HATIRLATMASI

Washington Post gazetesinde Kareem Fahim imzasıyla yayınlanan haberde, üç büyükşehir belediye başkanının oyların büyük yüzdesiyle seçildiği vurgulanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin de tekrarlandığı hatırlatıldı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Belediye başkanlarının görevden alınması, yerel seçimlerdeki muhalefet zaferlerinden beş ay sonra geldi.

"Diyarbakır, Mardin ve Van illerinin belediye başkanları Mart ayındaki seçimlerdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) ait adayları kolayca yendi."

NYT: ERDOĞAN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

New York Times gazetesi, 2016'da Türkiye'de hükümetin "OHAL sürecinde de benzer bir hareketle belediyelere kayyum atadığını" yazdığı haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce Kürt hareketini destekleyen belediye başkanlarının kazandıkları takdirde kayyumlarla değiştirebileceğini söylemişti."

BLOOMBERG: OPERASYON HAZIRLIĞIYLA AYNI ANLARDA

Bloomberg International'ın haberinde "Türkiye Suriye'de askeri baskı yaparken, üç büyükşehir belediye başkanını görevlerinden aldı" ifadelerine yer verdi.

Haberde, sınırda Suriyeli Kürtler'e yönelik operasyon söylemlerinde bulunan hükümetin, aynı sıralarda görevden almaları gerçekleştirdiği belirtilirken, üç başkanın da oy oranlarına yer verildi.

BBC: BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUN OYUYLA SEÇİLMİŞLERDİ

BBC World'de yer alan haberde "Ülkenin güney doğu bölgesinde tansiyonun yükselmesi konusunda endişe var" ve "Görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları Mart seçimlerinde büyük çoğunluğun oyuyla seçilmişti" ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca "Haziran ayı itibariyle Ak Parti Türkiye'deki büyük şehirlerde üstünlüğünü kaybetti" denildi.

DER SPIEGEL: MUHALEFET TEPKİLİ

Almanya'da yayınlanan Der Spiegel, internet sitesinde görevden almaların Türkiye'deki muhalefet tarafından ortaklaşa olarak sertçe eleştirildiğini yazdı.

Derginin haberinde, tekrarlanan seçimlerde HDP tarafından desteklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" sözlerine yer verildi.

AL JAZEERA: YÜZLERCE HDP'Lİ GÖZALTINDA

Kanal, üç belediye başkanının görevden alınmasının yanı sıra yüzlerce HDP'linin gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de ihlal kararı verdiği HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hala tutuklu" denildi.

Al Jazeera ayrıca, HDP Diyarbakır Vekili Garo Paylan'ın 'bu sivil bir darbedir' sözlerine yer verdi.

Haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayyum kararına tepki gösterdiği de belirtildi.