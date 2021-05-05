Dünya Altın Kemer Müsabakasına davet edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Altın Kemer Müsabakasına davet edildi

Dünya Altın Kemer Müsabakasına davet edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muay Thai Spor Kulübü sporcusu Zekeriya Akgül ve Antrenörü Osman Baki Uçarer, WJF Dünya Altın Kemer Müsabakasına davet edildi.

Muay Thai Spor Kulübü sporcusu Zekeriya Akgül ve Antrenörü Osman Baki Uçarer, WJF Dünya Altın Kemer Müsabakasına davet edildi.

Müsabaka hakkında bilgi veren Uşarer, "Müsabaka kendi alanında dünyanın en önemli dövüş organizasyonlarından birisidir. Gürcistanın başkenti Tifliste yapılacak WJF dünya altın kemer müsabakasına ülkemizden Eskişehir Muay Thai Spor Kulübü Sporcusu Zekeriya Akgül ve antrenörü olarak ben davet edildim. Ülkemizi ve şehrimizi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan müsabakalarda sporcumuza başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Dünya Altın Kemer Müsabakasına davet edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Gökhan Töre Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünya Altın Kemer Müsabakasına davet edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:09:16. #1.15#

title