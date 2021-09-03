Dünya 2'ncisi sporcudan Kaymakam Kılıç'a ziyaret
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Dünya 2'ncisi sporcudan Kaymakam Kılıç'a ziyaret

Dünya 2'ncisi sporcudan Kaymakam Kılıç'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, 2021 Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında 61 Kg da Dünya 2.si olan Ahmet Erfidan'ı makamında kabul ederek tebrik etti.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, 2021 Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında 61 Kg da Dünya 2.si olan Ahmet Erfidan'ı makamında kabul ederek tebrik etti.

6-8 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 2021 Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında 61 Kg da gençler kategorisinde ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve Dünya 2.si olan Ahmet Erfidan Bartın'a döndü.

Ulus ilçesinde yaşayan Milli Sporcu Erfidan Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ünal'da hazır bulundu.

Kaymakam Kılıç Dünya 2'ncisi olan Erfidan'ı kutlarken başarının tesadüf olmadığını ve uluslararası şampiyonlarda elde edilen başarıların bölgede yaşayan gençler içinde örnek teşkil ettiğini söyledi.

Kaymakam Kılıç açıklamasında, "Milli sporcumuz Ahmet Erfidan 2021 Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında 61 Kg da Dünya 2.si olarak ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi gururlandırdı. Uluslararası şampiyonlarda elde edilen başarılar bölgedeki gençlerimiz içinde örnek teşkil etmekte. Milli sporcumuz Erfidan'ı kutluyor ve başarılarının devam etmesini diliyorum. Ulus Kaymakamlığı olarak Milli sporcumuzun uluslararası platformlardaki başarısının sürmesi konusunda gereken desteği sunacağımızın da bilinmesini istiyorum." Dedi.

Ziyarette Kaymakam Kılıç tarafından milli sporcu Erfidan'a hediye takdim edilirken günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - BARTIN

Dünya 2'ncisi sporcudan Kaymakam Kılıç'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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