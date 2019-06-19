Dün gözaltına alınan UEFA Eski Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı

UEFA Eski Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Fransız yetkililer, Fransa ve Juventus futbolunun efsane ismine karşı herhangi bir suçlamada bulunmazken, Platini'nin kendisine yöneltilen iddiaları reddettiği belirtildi.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

2007-2016 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürüten Michel Platini, dün sabah Fransa'da gözaltına alındı.

Platini'nin 2020 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Platini ile birlikte Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Elysee Sarayı'nın genel sekreterliğini yapan Claude Gueant'ın da 2022 Dünya Kupası usülsüzlükleri çerçevesinde şüpheli statüsünde sorguya alındığı bildirildi.

Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası için Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD de aday olmuştu. Turnuva ise Katar'a verilmişti.