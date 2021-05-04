DUMESF, Adana'da 2021 yılı istişare toplantısını yaptı
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DUMESF, Adana'da 2021 yılı istişare toplantısını yaptı

DUMESF, Adana'da 2021 yılı istişare toplantısını yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), 2021 istişare toplantısını Adana'da yaptı.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), 2021 istişare toplantısını Adana'da yaptı.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Adana İl Yönetimi, İl Başkanı Kadir Gül başkanlığında 2021 yılı faaliyet ve istişare toplantısının ikincisini gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Aydın Kaynarpunar'ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, DUMESF Adana olarak 2021 yılında yapılacak eğitim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya DUMESF İl Başkanı Kadir Gül, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Ufuk, Aydın Kaynarpunar, Badminton İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, Başak Lale, Yüreğir Belediyesi Spor Sorumlusu Metin Yüce ayrıca HDH Medya Sahibi Resul Bozkurt ve Ayşegül Çingirik de katıldı.

Eğitim Sorumlusu ve Rehber Öğretmen Başak Lale, 'Uyuşturucu çeşitleri ve erişkin ve çocuk eğitiminde izlenecek stratejiler' konulu sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Yönetim Kurulu Üyeleri, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ı makamında ziyaret etti. İl Başkanı Kadir Gül tarafından DUMESF ve Sarıçam ilçesinde yapılacak faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise yaptığı açıklamada, DUMESF'in faaliyetlerini takdirle takip ettiğini, Sarıçam ilçesi olarak bu konuda her türlü desteği vermekten mutlu olacaklarını belirterek bu nazik ziyaret için de ayrıca teşekkürlerini iletti. Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Kaynarpunar ise daha önce Çukurova ve Büyükşehir Belediyelerinin ev sahipliğinde yapılan 'Başbuğ Türkeş Kupası'nın' bu yıl Haziran ayı sonlarında Sarıçam İlçesinde yapmayı planladıklarını ve Başkanımızdan desteklerini beklediklerini söyledi. DUMESF Adana İl Başkanı ve Sarıçam Belediyesi Spor Müdürü Kadir Gül'ün desteğiyle Yüreğir Efendi Halil Ortaokulu'nda Hapkido eğitimi alan sporculara ayakkabı yardımında bulunuldu.

Ilıcak: "Başbuğ Türkeş Kupası'nı, Sarıçam'da yapmak istiyoruz"

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, "Dünyamızın yaşadığı korona virüsü vakalarının yüksek olmasından dolayı geçen sene bazı programlarımızı iptal ettik. Ancak planlarımızdan 'Okulları kitapla buluşturma' kampanya çalışmamızda 10 üniversite ve 40'a yakın okullarda gerçekleştirdik. Korona virüsü salgınının normalleşmesine göre daha önce Çukurova ve Büyükşehir Belediyelerinin ev sahipliğinde yaptığımız 'Başbuğ Türkeş Kupası'nın bu yıl 4.'sünü Sarıçam ilçesinde yapmayı planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

DUMESF, Adana'da 2021 yılı istişare toplantısını yaptı
DUMESF, Adana'da 2021 yılı istişare toplantısını yaptı
DUMESF, Adana'da 2021 yılı istişare toplantısını yaptı
DUMESF, Adana'da 2021 yılı istişare toplantısını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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