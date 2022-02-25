DSİ'den Aksaray'a 19 yılda 668 milyon 914 bin liralık yatırım

AKSARAY (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Aksaray'a, 19 yılda 668 milyon 914 bin liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Aksaray'ın topraklarını suyla buluşturmak için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Özellikle modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda Aksaray'a inşa edilen 11 sulama tesisi ile 16 bin 770 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Aksaray'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 114 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Aksaray için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 2 sulama tesisi inşaatı devam ediyor. Bunlar da tamamlandığında 219 bin 180 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Aksaray zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır."

Yıldız, Aksaray'ın, İç Anadolu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olduğunu vurguladı.

Sulama tesislerini inşa ederken en modern sistemleri tercih ettiklerini aktaran Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Aksaray'da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 46 tesis ile 668 milyon 914 bin liralık yatırım yaptık. Aksaray'da taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 18 taşkın koruma tesisi ile 32 yerleşim yeri ve 6 bin 590 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. Ayrıca taşkın koruma tesisimizin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, 599 bin 320 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. "