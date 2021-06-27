Doyasıya eğlendiler! Fenerbahçe'nin yıldızlarının horon teptiği anlar yoğun ilgi gördü
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Doyasıya eğlendiler! Fenerbahçe'nin yıldızlarının horon teptiği anlar yoğun ilgi gördü

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Çeşme'de tatil için bir araya gelen Fenerbahçe'nin yıldızları İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş'ın horon teptiği video sosyal medyada gündem oldu. Üç futbolcunun o anları izleyenleri güldürürken görüntüler kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tatilini sürdüren İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa, İzmir Çeşme'de bir araya geldi. 3 futbolcunun eğlenceli anları sosyal medyada viral oldu.

SOSA VE İRFAN CAN'IN HORUNU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Çılgınca eğlenen futbolcuların videosu büyük ilgi çekti. Horon tepen İrfan Can ve Jose Sosa'nın o anları sosyal medyada viral olurken, taraftarlardan da yorum yağdı.

Doyasıya eğlendiler! Fenerbahçe'nin yıldızlarının horon teptiği anlar yoğun ilgi gördü
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Ali Gülhan
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