Doyasıya eğlendiler! Fenerbahçe'nin yıldızlarının horon teptiği anlar yoğun ilgi gördü

Çeşme'de tatil için bir araya gelen Fenerbahçe'nin yıldızları İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş'ın horon teptiği video sosyal medyada gündem oldu. Üç futbolcunun o anları izleyenleri güldürürken görüntüler kısa sürede viral oldu.