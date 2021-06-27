Doyasıya eğlendiler! Fenerbahçe'nin yıldızlarının horon teptiği anlar yoğun ilgi gördü
Çeşme'de tatil için bir araya gelen Fenerbahçe'nin yıldızları İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş'ın horon teptiği video sosyal medyada gündem oldu. Üç futbolcunun o anları izleyenleri güldürürken görüntüler kısa sürede viral oldu.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tatilini sürdüren İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa, İzmir Çeşme'de bir araya geldi. 3 futbolcunun eğlenceli anları sosyal medyada viral oldu.
SOSA VE İRFAN CAN'IN HORUNU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Çılgınca eğlenen futbolcuların videosu büyük ilgi çekti. Horon tepen İrfan Can ve Jose Sosa'nın o anları sosyal medyada viral olurken, taraftarlardan da yorum yağdı.