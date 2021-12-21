Dövizin düşmesiyle Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dövizin düşmesiyle Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştu

Dövizin düşmesiyle Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dövizdeki sert düşüş sonrası Kapalıçarşı'ya akın eden vatandaşlar, döviz büroları önünde kuyruk oluşturdu.

Dövizdeki sert düşüş sonrası Kapalıçarşı'ya akın eden vatandaşlar, döviz büroları önünde kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası döviz kurlarında sert geri çekilme yaşandı. Dövizdeki sert düşüş sonrası vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti. Dövizlerini bozmak isteyen vatandaşlar, döviz bürolarının önünde kuyruk oluşturdu.

5 bin 200 dolar bozdurmaya geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Cumhurbaşkanı'nın dün akşam yaptığı açıklamayı doğru buluyorum. Vatandaşın parasını koruyor" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "Ufak bir miktarda dövizimi bozdurdum. Yatırım ve tasarruf amaçlı döviz almıştım" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Fırat Aksoy - Uğur Çetin - Furkan Serttaş/ İHA)

Dövizin düşmesiyle Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştu

Dövizin düşmesiyle Kapalıçarşı'da yoğunluk oluştu

Döviz büroları önünde hareketlilik (2)

Döviz büroları önünde hareketlilik (2)

 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title