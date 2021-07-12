Döşemealtı'nın nüfusu 10 yılda 2 katına çıktı
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Döşemealtı'nın nüfusu 10 yılda 2 katına çıktı

Döşemealtı'nın nüfusu 10 yılda 2 katına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Döşemealtı'nın son 10 yılda göçlerle birlikte nüfusu neredeyse iki katına çıktı.

Döşemealtı'nın son 10 yılda göçlerle birlikte nüfusu neredeyse iki katına çıktı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı'nın nüfusunun 70 bin sınırına dayandığını belirterek, ilçenin gelişimine yönelik projeler ürettiklerini söyledi.

1987'den bu yana her yıl 11 Temmuz tarihinde kutlanan Dünya Nüfus Günü, bir kutlamadan çok nüfus artışından kaynaklanan sorunların gündeme gelmesi, tartışılması ve çalışmaların hızlandırılması için fırsat olarak değerlendiriliyor. Dünya Nüfus Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Büyükşehir yasası ile 4 beldenin birleşmesiyle oluşan Döşemealtı 701 kilometre kare yüz ölçümü ile Antalya'nın en büyük merkez ilçesi konumunda. Planlı sahamızda öngörülen nüfus 600 bin. Hızla göç alan bir bölgeyiz. İlçemiz Antalya'da nüfus artışında ilk sırada, ülke genelinde ruhsatta da ilk sıralarda yer alıyor. İlçenin gelişimi açısından bilinçli ve geleceğe dönük planlar yapıyoruz. Nüfus artışı ve göçe rağmen yaptığımız yatırımlarla çok daha yaşanılabilir ve modern bir ilçe haline geldik. Çarpık yapılaşması olmayan Avrupa standartlarında bir ilçe olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

"Nüfusumuz 100 bine ulaştığımızda İller Bankası'ndan alacağımız bütçe artacak"

Göreve geldikleri günden itibaren üreten belediye anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Genç, artan nüfusa paralel olarak Döşemealtı'nın modern ve çağdaş bir kent kimliğine kavuşması için ekibiyle birlikte çalıştığını söyledi. Başkan Genç, "İlçemize hastane, merkez cami ve kreş kazandırdık. İhtiyaçlar doğrultunda aralarında tematik parkların da bulunduğu 50'nin üzerinde parkı hizmete açtık. Parke fabrikamızı ve atölyelerimizi kurduk. Makine ve araç parkurumuzu genişlettik. İlçemizin en büyük ihtiyacı yol konusunda ciddi atılımlar yaptık. Döşemealtı'nın ilk Gençlik Merkezi'ni açtık. Kapatılan beldeler dahil olmak üzere Kent Meydanları yaptık. Mahallelerimize kapalı Pazar yerleri kazandırdık. Döşemealtı'nda yaşayan ancak ikametleri başka bir bölgede olan yurttaşlarıma ikametgahlarını İlçemize almaları için Dünya Nüfus Günü'nde bir kez daha çağrı yapıyorum. Nüfusumuz 100 bine ulaştığımızda İller Bankası'ndan alacağımız bütçe artacak ve hizmetlerimiz mevcut durumundan daha iyi durumlara gelebilecektir" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Döşemealtı'nın nüfusu 10 yılda 2 katına çıktı - Haberler Ekonomi
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