Döşemealtı'na 3 yeni tenis kortu

Döşemealtı Belediyesi, ilçeye 3 yeni tenis kortu yaptırıyor.

Döşemealtı Belediyesi, ilçeye 3 yeni tenis kortu yaptırıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Gençlik Merkezi ile Şehit Er Tevfik Cebeci stadyumu arasındaki bölgeye yapılacak 3 tenis kortu için çalışmalara başladı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, spor altyapısını güçlendirmek ve ilçe halkının spora ilgisini arttırmak amacıyla yapılan tesislere, tenis kortu da eklendiğini söyledi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, konu ile ilgili "Tesisimiz, büyük bir titizlikle ve standartlara uygun olarak inşa edilerek, her türlü teknik donanıma sahip olacak. Özellikle gençlerin spora olan ilgisini arttırmak amacıyla yaptırılan tenis kortundan, her yaş grubundaki vatandaşın faydalanması hedefleniyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı